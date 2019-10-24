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Нацбанк Украины снова понизил учетную ставку

24 октября, 14:02

Базовая ставка используется как ориентир, сколько должны стоить деньги

Яков Смолий

Яков Смолий / Фото: НБУ

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Национальный банк Украины (НБУ), как и ожидало большинство участников рынка, снизил учетную ставку с 16,5% годовых до 15,5%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 25 октября.

"Мы решили продолжить цикл смягчения монетарной политики, так как видим стойкую тенденцию к замедлению инфляции до 5% годовых", – заявил Смолий, подчеркнув, что одной из предпосылок для снижения инфляции стала жесткая монетарная политика Нацбанка.

Ранее сообщалось, что базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Тогда глава Смолий назвал высокую учетную ставку "болезненным моментом", сдерживающим кредитование реального сектора экономики, а низкую инфляцию – "фундаментом будущего экономического роста".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил курс на снижение ставок по кредитам и депозитам. Для этого, как считает Зеленский, Кабмину нужно активно сотрудничать с Нацбанком.

В апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет.

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НБУ учетная ставка глава НБУ Яков Смолий

Источник: Сегодня

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