Нацбанк Украины рекордно снизил учетную ставку

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ), как и ожидало большинство участников рынка, снизил учетную ставку с 15,5% годовых до 13,5%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 13 декабря.

Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики, снижая учетную ставку на 2 п.п. – до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка снижается четвертый раз подряд – после снижения в октябре, сентябре и июле.

Последний раз такая ставка действовала с 28 октября 2017 года, но уже с 15 декабря 2017 года была повышена до 14,5%.

Реклама

Ранее сообщалось, что базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Тогда глава НБУ Яков Смолий назвал высокую учетную ставку "болезненным моментом", сдерживающим кредитование реального сектора экономики, а низкую инфляцию – "фундаментом будущего экономического роста".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уже объявил курс на снижение ставок по кредитам и депозитам. Для этого, как считает Зеленский, Кабмину нужно активно сотрудничать с Нацбанком.

Напомним, в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года – с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

Подробнее об учетной ставке читайте на сайте "Сегодня" – "Большая разборка: что такое учетная ставка НБУ и на что она влияет".

Напомним, несмотря на высокие рыночные ставки по кредитам, в Украине запускают программу дешевых займов для бизнеса. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Программа поддержки предпринимательства предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся".



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама