Нацбанк упрощает расчеты: какие купюры и монеты выведут из оборота

Из 17 номиналов монет и банкнот останется только 12

После того, как гривне исполнилось 24 года, Национальный банк Украины озвучил новые изменения в банкнотно-монетном ряде национальной валюты, призванные упорядочить денежное обращение и упростить расчеты, сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, речь идет о следующих шагах регулятора по оптимизации наличного обращения:

Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Об этом на пресс-брифинге рассказал зампредседателя НБУ Алексей Шабан.

"Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, – рассказал Шабан. – Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении".

По его словам, озвученные сегодня Национальным банком решения стали продолжением многолетней работы регулятора по оптимизации наличного обращения.

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"В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным", – отметил зампредседателя НБУ.

Напомним, Нацбанк уже вывел из обращения "серебристые" монеты 1, 2 и 5 копеек; банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменяются монетами; банкноты номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен осовременили свой дизайн и защиту; в кошельках появилась новая банкнота высокого номинала – 1000 гривен.

Ранее также сообщалось, что в Украине появится миллион новых памятных монет.

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