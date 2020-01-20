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Нацбанк упростил процедуру обмена валют: подробности

20 января, 11:10

Регулятор отменил необходимость проставлять на расчетных документах подпись кассира и клиента, оттиск штампа

/ Фото: AFP

Национальный банк Украины, который ранее утвердил Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, разрешил использовать программные регистраторы расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Также Нацбанк предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным. Кроме того, регулятор отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

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Изменения внесены в соответствии с обновлениями в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и вступят в силу 19 апреля.

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Ранее сообщалось, что НБУ решил отменить норму, которой запрещается физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) расходовать средства с бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом потребности.

Ранее новости "Сегодня" писали о распространенных схемах мошенников, связанных с обменом валют.

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НБУ подпись РРО

Источник: Сегодня

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