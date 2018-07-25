Нацбанк упростил регистрацию иностранных кредитов для украинских компаний

Вчера, 16:28

Договоры резидентов-заемщиков будут регистрироваться автоматически, рассказали в НБУ

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) переходит на полностью автоматизированые процедуры регистрации внешних договоров кредитования в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"НБУ, последовательно придерживаясь политики либерализации валютного регулирования, ввел ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину. Так, в Национальном банке будут полностью автоматизированы процедуры регистрации/внесения изменений к регистрации/аннулированию регистрации внешних договоров кредитования (займа) в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками", – говорится в сообщении.

Так, уполномоченный обслуживающий банк по договору будет направлять в НБУ соответствующий электронный документ, на основании которого с помощью специального программного обеспечения центробанк будет автомотически проводить необходимые процедуры.

При этом будут исключены требования об обязательном проведении Нацбанком отдельной процедуры рассмотрения и анализа пакетов документов, которая применялась в случае выявления обслуживающим банком индикаторов рисковой финансовой операции по внешнему договору кредитования, если он требовал регистрации или внесения изменений к регистрации.

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Переход на полностью автоматизированные процедуры регистрации внешних договоров кредитования в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками, будет осуществлен с 20 августа 2018 года, отметили в Нацбанке.

Регулятор считает, что такое нововведение будет способствовать дальнейшей либерализации сферы валютного регулирования, улучшению финансирования экономических субъектов Украины и, в целом, оживлению украинской экономики.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как выбрать эффективный способ сохранить и приумножить сбережения.

В начале июля Moody's улучшило прогноз развития банковской системы УкраиныВ агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.
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Источник:

"Сегодня"

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