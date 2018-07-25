Нацбанк упростил регистрацию иностранных кредитов для украинских компаний
Договоры резидентов-заемщиков будут регистрироваться автоматически, рассказали в НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) переходит на полностью автоматизированые процедуры регистрации внешних договоров кредитования в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
"НБУ, последовательно придерживаясь политики либерализации валютного регулирования, ввел ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину. Так, в Национальном банке будут полностью автоматизированы процедуры регистрации/внесения изменений к регистрации/аннулированию регистрации внешних договоров кредитования (займа) в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками", – говорится в сообщении.
Так, уполномоченный обслуживающий банк по договору будет направлять в НБУ соответствующий электронный документ, на основании которого с помощью специального программного обеспечения центробанк будет автомотически проводить необходимые процедуры.
При этом будут исключены требования об обязательном проведении Нацбанком отдельной процедуры рассмотрения и анализа пакетов документов, которая применялась в случае выявления обслуживающим банком индикаторов рисковой финансовой операции по внешнему договору кредитования, если он требовал регистрации или внесения изменений к регистрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Переход на полностью автоматизированные процедуры регистрации внешних договоров кредитования в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками, будет осуществлен с 20 августа 2018 года, отметили в Нацбанке.
Регулятор считает, что такое нововведение будет способствовать дальнейшей либерализации сферы валютного регулирования, улучшению финансирования экономических субъектов Украины и, в целом, оживлению украинской экономики.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" разобрался, как выбрать эффективный способ сохранить и приумножить сбережения.
В начале июля Moody's улучшило прогноз развития банковской системы Украины. В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.
Вы сейчас просматриваете новость "Нацбанк упростил регистрацию иностранных кредитов для украинских компаний". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"