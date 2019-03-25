Нацбанк выпустил памятные монеты по случаю Томоса

В обращение памятные монеты будут введены в понедельник, 25 марта

Фото: bank.gov.ua.

Нацбанк выпустил памятные монеты по случаю Томоса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/82e/b70/5c982eb704272.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/82e/b70/5c982eb704272.jpg 2019-03-25T03:22:00+02:00 Финансы В обращение памятные монеты будут введены в понедельник, 25 марта

Национальный банк выпустил памятные монеты по случаю присвоения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что монеты, которые продолжают серию "Духовные сокровища Украины", отчеканил украинский Монетный двор.

В обращение памятные монеты будут введены в понедельник, 25 марта.

Как сообщалось, 14 марта в Украине появилась монета с бараном. Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы, ее масса – 15,55 грамм, тираж – 4 тысячи штук.

Напомним, в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

Монетный двор Украины работает уже 20 лет:

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