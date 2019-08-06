/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Тренд развернулся: эксперты рассказали, почему доллар резко вырос и чего ждать дальше Евгения Давыденко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B 2019-08-06T09:39:00+03:00 Финансы Специалисты напомнили о сезонных изменениях и обвинения в адрес НБУ

После рекордного укрепления гривни до 25,02 грн/долл., в Минфине раскритиковали Национальный банк за то, что тот якобы прилагает недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления гривни. И вот, за рабочую неделю с 29 июля по 2 августа регулятор НБУ купил рекордную с начала года сумму валюты на межбанке.

Вскоре после этого гривня начала сдавать позиции по отношению к доллару. И уже на сегодня, 6 августа, НБУ установил официальный курс на уровне 25,74 грн/долл. Сайт "Сегодня" узнал у экспертов, стала ли небывалая скупка валюты причиной роста курса доллара, а также что еще повлияло на стоимость доллара в Украине.

"На прошлой неделе представители правительства критиковали НБУ за недостаточные объемы выкупа валюты, что, по их мнению, и привело к резкому укреплению курса, – рассказал руководитель подразделения финансового анализа корпораций ICU Александр Мартыненко. - Участники рынка все больше убеждаются, что такое укрепление было чрезмерным".

Замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило не исключает, что скупка валюты НБУ на межбанке могла отразится на курсе, однако не решается этого утверждать.

"Не исключаю, что это может быть. Нацбанк, выходя на рынок, создает спрос на валюту, и курс может расти. Но с другой стороны, Нацбанк на рынке работал реактивно. Он реагировал на то, что предложение росло и снимал избыток предложения валюты. Говорить о том, что его интервенция привела к тому, что курс вырос, я не готов", – отмечает Жалило.

Кроме того, продолжает Жалило, могли повлиять и нерезиденты, которые снизили спрос на гривневые ОВГЗ на фоне разговоров о снижении уровня доходности ценных бумаг, а также уровня учетной ставки НБУ. Не стоит забывать и об экспортерах, подчеркивает эксперт.

"Если экспортеры что-то продали, – говорит он, – завели на рынок деньги и конвертировали назад у гривню, то, соответственно, повысили предложение валюты. Если поступлений не было, предложение снизилось".

"Надавить" на гривню могло и завершение избирательной кампании.

"Перед выборами заходила валюта. Выборы прошли, начинается обратный процесс – адаптации страны к тому, что будет новое правительство, новая Верховная Рада, новая структура элит. Кто-то, возможно, хочет сегодня выводить средства, кто-то сворачивает свои дела, конвертируя гривню в валюту. Можно допустить рост спроса на иностранную валюту в этом контексте. А предложение – снижается, так как под выборы уже деньги не заводятся", – отмечает Жалило.

Он напомнил, что традиционно в августе летний тренд укрепления гривни разворачивается.

"Будет ли это однозначно разворот или же будет колебание – сказать тяжело. Но очень вероятно, что это уже разворот и дальше гривня по-немногу будет сдавать позиции", – прогнозирует Жалило.

"Кроме того, уже известны планы Минфина ограничить объем выпуска гривневых ОВГЗ – это частично лишит гривню поддержки со стороны иностранных инвесторов", – добавляют в ICU.

Напомним, соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин в комментарии новостям "Сегодня" отмечал, что от слишком крепкой гривни страдает в первую очередь госбюджет.

На данный момент аналитики прогнозируют, что курс доллара будет расти. По мнению Вадима Иосуба, к 12 августа доллар на межбанке может торговаться вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках – около 25,8/26,2 грн

Также новости "Сегодня" также выяснили, как курс доллара повлиял на цены на продукты в Украине. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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