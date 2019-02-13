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"Нафтогазу" начислили пеню в 2,5 миллиарда гривен

Сегодня, 18:33

Пеню начислило Минэкономразвития, компания оспорила приказ в суде

Фото: Юрий Кузнецов
"Нафтогазу" начислили пеню в 2,5 миллиарда гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/219/451/5c421945120af.jpg Финансы Пеню начислило Минэкономразвития, компания оспорила приказ в суде

Министерство экономического развития и торговли начислило "Нафтогазу Украины" пеню в размере почти 2,45 млрд гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

Об этом говорится в приказе Министерства от 31 января 2019 года.

В Минэкономразвития сослались на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

Компания, в свою очередь, оспорила приказ о начислении пени в суде.

Пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что уплатила в государственный бюджет дивиденды по итогам работы в 2017 году по графику, который был согласован с правительством.

В компании напомнили, что Кабмин позволил заплатить до 1 июля не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли, а к концу года – остальные 40%.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" выиграл судебный иск у своей дочерней компании "Укртрансгаз" на сумму более 5,2 млрд гривен за ненадлежащее соблюдение условий контракта в части оплаты за полученный газ, из которых более половины суммы составляет пеня и инфляционные затраты.

В ноябре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям "Нафтогаза" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4". Сообщалось, что ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот. Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc (Великобритания).

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Тег Нафтогаз Украины, суды, дивиденды, Минэкономразвития

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Источники:

УНИАН , Интерфакс-Украина

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