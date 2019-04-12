Накопительные пенсии стали немного ближе: разработан соответствующий законопроект

Молодые украинцы смогут иметь хорошие пенсии

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украине наконец-то могут появиться личные накопительные пенссчета: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разработала законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", которые перед подачей в парламент должен одобрить Кабмин. Документ является альтернативным законопроекту №6677 (в авторах — около 60 депутатов), который скоро два года как пылится в Раде. "Сегодня" выяснили, поможет ли введение пенссчетов накопить на хорошую пенсию.

Что предлагают

Как видно из законопроекта НКЦБФР, два главных новшества таковы. Первое — обязательный взнос от доходов (зарплата и другие выплаты: бонусы, премии) работника в первый год будет равен 2%, затем ежегодно станет увеличиваться на 1%, пока не достигнет 10%. Второе — взносы будут аккумулироваться в государственном Накопительном фонде и в негосударственных авторизованных пенсионных фондах (НПФ). Распоряжаться взносами станут профессиональные компании по управлению активами (КУА), задача которых — уберечь деньги от обесценивания из-за инфляции, а еще лучше — преумножить их путем вложения в ценные бумаги и успешные инвестпроекты. Работник может выбрать три вида выплаты пенсий: пожизненную (самые маленькие выплаты), ежемесячную (пока не закончатся деньги) и единоразовую. В случае кончины работника (или уже пенсионера) все накопленные или оставшиеся деньги могут быть унаследованы. В законопроекте №6677 максимальный взнос равен 7%, а деньгами будут распоряжаться частные пенсфонды по выбору работника.

Мнение экспертов

Аналитики пока осторожно оценивают намерение государства взять под контроль пенссчета, на которых со временем будут аккумулированы сотни миллиардов гривен. По словам эксзамглавы Пенсфонда Виктора Колбуна, это приведет к коррупции и непрозрачности.

"Несколько десятков так называемых авторизованных фондов, требования к которым в законопроекте даже не прописаны, будут служить ширмой для чиновников, а вот негосударственные фонды, наоборот, будут под жестким контролем государства, — сказал нам Колбун. — Также несправедливо облагать работников дополнительным 10%-ным налогом без всякой компенсации, сперва стоило бы уменьшить налог на доходы физлиц с 18% до 15% и отменить 1,5% военного сбора и только после этого вводить накопительные счета".

Эксперт Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова напомнила, что лишь в двух странах мира — РФ и Казахстане — принудительно наполняют личные пенссчета только за счет зарплат работников. В остальных странах, где есть такие счета, на них отчисляют деньги совместно работодатель и работник, а на первом этапе в ряде стран, например в Прибалтике, участвовало и государство. Экономист Андрей Забловский также считает, что при запуске системы накопительных пенсий целесообразно использовать вариант, когда отчисления формируются как за счет работников, так и работодателей, а процент каждого можно обсуждать.

"Ключевым вопросом является защита накоплений от инфляции и возможность их капитализировать, то есть преумножить, — говорит Забловский. — В случае Украины это будет зависеть от инвестстратегии, выбранной пенсфондом, а также от госполитики, которая предоставит ряд гарантий (страховочный фонд) на случай потери части средств от экономических кризисов, банкротств. В Украине ныне ограниченный набор ликвидных инструментов (ОГВЗ, депозитные сертификаты НБУ) из-за неразвитого фондового рынка. Поэтому пенсфонды должны получить право размещать свои ресурсы в зарубежные финансовые инструменты (акции, облигации)".

Прибавка — около 1000 гривен в месяц

Экономист Александр Охрименко говорит, что самое сложное при запуске личных накопительных счетов — сохранить сбережения от инфляции, которая в Украине составляет в последние годы 10—12% в год.

"Средняя доходность вложений в НПФ, по итогам 2018 г., составила около 9% при инфляции 10%, то есть вкладчик не приумножил, а потерял средства, — оценил Охрименко. — Но, допустим, что НПФ обеспечит 12% годовых при инфляции 10% в год. Начав в 35 лет вносить по 1000 грн/мес., работник к 60 годам сможет накопить почти 2 млн грн. Но за 25 лет эти деньги обесценятся в 12 раз, до нынешних 170 тыс. грн. Если 60-летний пенсионер решит получать доплату равными частями в течение 20 лет, то, с учетом начисления процентов на неполученную сумму накоплений, получится ежемесячный "приварок", примерно равный по покупательной способности нынешней тысяче гривен".

Но после 80-ти лет выплаты из фонда ему прекратятся, и пенсионер сможет рассчитывать только на пенсию из солидарной системы.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде отчитались о повышении пенсий украинцев за год. Средний размер пенсии в 2018 году вырос почти на 167 грн.

Также в Украине подсчитали расходы Пенсионного фонда. По словам председателя правления ПФ Евгения Капинуса, общие расходы ПФ за год увеличились на 23%.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.