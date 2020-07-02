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Накопительные пенсии в Украине будут регулировать по-новому

2 июля, 14:15

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Новшества обусловлены законом о "сплите", который вступил в силу 1 июля

После принятия закона о "сплите" с 1 июля систему накопительного пенсионного обеспечения будет контролировать Нацкомиссия по ценным бумагам. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

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"Участники рынков небанковских финансовых услуг продолжат руководствоваться законодательством, введенным за время деятельности Нацкомфинуслуг. Лицензии на услуги будут считаться переоформленными в соответствии с этим законодательством", – отметили в НКЦБФР.

Там добавили, что сейчас разрабатывается новая редакция лицензионных условий осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, действие которых будет распространяться на вышеуказанные виды деятельности.

"В ближайшее время документ планируется вынести на обсуждение", – сообщили в пресс-службе.

Рассказали и о грядущих проверках. Так, в комиссии рассчитывают провести проверки новых профессиональных участников фондового рынка после госрегистрации соответствующего нормативно-правового акта, регулирующего порядок проведения плановых и внеплановых проверок. Ожидается, что его зарегистрируют в сентябре 2020 года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада приняла в целом закон (№ 1069-2) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к Нацбанку, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

Сайт "Сегодня" разбирался, что означает вступление в силу закона о "сплите" для украинцев и как новые нормы повлияют на их повседневные дела – "Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцев".

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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