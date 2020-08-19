Наличка через кассу: украинцы сняли с карточек 4 млн гривен за две недели

После того, как Национальный банк упростил получение наличных с карточек через кассы магазинов, государственный ПриватБанк и Mastercard с 1 августа запустили соответствующую услугу. Как подсчитали в банке, за первые недели работы услуги украинцы сняли почти 4 миллиона гривен наличных в магазинах.

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"На кассах национальных торговых сетей украинцы сняли через торговые POS-терминалы 3,9 млн гривенналичных", – сообщили в госбанке.

В среднем украинцы на кассах торговых точек получают наличными 280 гривен , при этом средний чек покупки у пользователей этой услуги составляет 85 гривен. Количество пользователей сервиса за 14 дней достигло 15 тысяч.

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"Для того, чтобы снять наличные на кассе магазина, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию – 500 гривен, независимо от стоимости покупки. После подтверждения операции вводом PIN-кода банковской карты кассир выдаст чеки с деталями покупки товара и выдачи наличных", - пояснили в банке.

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Напомним, с 28 апреля в Украине вступили в силу новые требования для осуществления платежей. Банки теперь обязаны отчитываться о плательщиках и получателях средств, поэтому начнут мониторить все финансовые операции с наличными, а также денежные переводы в Украине и из-за границы от 5 тыс. гривен.

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