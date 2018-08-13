Названы сроки приватизации государственного Укргазбанка

Сегодня, 14:29

Минфин заверил, что уже выполнил требования, предусмотренные специальным меморандумом

Фото: Wikimapia
Фото: Wikimapia

Государство планирует выйти из капитала Укргазбанка, которым заинтересовалась Международная финансовая корпорация (IFC), до конца 2019 года. Об этом сообщили в Минфине, передает УНН.

"Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора определена необходимость обеспечить выход из капитала АБ "Укргазбанк" до конца 2019 года", – отметили в министерстве.

Также в Минфине добавили, что со своей стороны уже выполнили требования Меморандума о взаимопонимании между Минфином, Укргазбанком и IFC по поддержке приватизации банка. В ведомстве подчеркивают, что приватизация госбанка повысит его инвестиционную привлекательность.

Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Планы министерства финансов предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.
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