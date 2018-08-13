Названы сроки приватизации государственного Укргазбанка
Минфин заверил, что уже выполнил требования, предусмотренные специальным меморандумом
Государство планирует выйти из капитала Укргазбанка, которым заинтересовалась Международная финансовая корпорация (IFC), до конца 2019 года. Об этом сообщили в Минфине, передает УНН.
"Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора определена необходимость обеспечить выход из капитала АБ "Укргазбанк" до конца 2019 года", – отметили в министерстве.
Также в Минфине добавили, что со своей стороны уже выполнили требования Меморандума о взаимопонимании между Минфином, Укргазбанком и IFC по поддержке приватизации банка. В ведомстве подчеркивают, что приватизация госбанка повысит его инвестиционную привлекательность.
Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.
Планы министерства финансов предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.
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