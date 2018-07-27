НБУ хочет ввести в Украине новый стандарт денежных переводов

Переход на стандарт IBAN начнется в Украине уже со следующего года, ожидает регулятор

Заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Наталья Лапко рассказала о планах регулятора по модернизации платежной инфраструктуры в соответствии с Евродирективой PSD2 и имплементацией в Украине международного стандарта ISO 13616 (IBAN), касающегося денежных переводов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По ее словам, переход на IBAN начнется уже со следующего года, и планируется, что к 2020 году применение этого стандарта станет обязательным для всех клиентов банков Украины при осуществлении перевода средств как в национальной, так и в иностранной валютах.

"То есть всем клиентам (в том числе участникам платежных систем), которые имеют открытые счета в банках, будет присвоено новый номер счета, и все переводы будут осуществляться клиентами банков с использованием IBAN", – объяснили в НБУ.

Для Украины IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов, в которых будет указан:

код страны

контрольный разряд

код банка

номер счета.

В результате внедрения IBAN по первым двум буквам сразу можно будет распознать страну участника расчета – например, UA означает "Украина". Также с помощью контрольного разряда можно будет обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

Кроме того, использование этого стандарта поспособствует:

сокращению реквизитов в расчетных документах, что сделает более удобным использование счета конечным потребителем;

оптимизации процесса автоматической обработки внутрибанковских и межбанковских платежей и трансграничных переводов;

снижению количества ложных зачислений, и, в перспективе, уменьшению стоимости платежей для клиентов.

Напомним, НБУ упростил жизнь банкам, облегчив операции с валютой. Изменения будут способствовать повышению эффективности проведения операций по торговле иностранной валютой, считает регулятор.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня во втором чтении с третьей попытки поддержала Закон "О валюте и валютных операциях", подготовленный Национальным банком Украины. В первый раз документ поддержали всего 204 народных депутата из 226 минимально необходимых. На третий раз "за" проголосовали 228 нардепов. Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил принятый закон.

Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.

Как сообщалось, законопроект полностью отменяет нормы об обязательной продаже валютной выручки и сроки продажи валюты экспортерами – такой инструмент может вводиться Нацбанком в действие только на время и как специальная мера противодействия кризисной ситуации.

Новый закон введет т.н. "безвиз для капитала" – свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Вместе с тем, в Нацбанке признали, что такой подход увеличивает риски для ценовой и финансовой стабильности Украины.



