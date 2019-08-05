На прошлой неделе Нацбанк впервые продал валюту за два месяца

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

НБУ купил рекордный объем валюты на межбанке с начала года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%91%D0%A3%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%91%D0%A3%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA 2019-08-05T12:47:00+03:00 Финансы На прошлой неделе Нацбанк впервые продал валюту за два месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (29 июля – 2 августа) купил 510,2 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а неделей ранее - 261,2 млн долларов. Эта сумма является рекордной с начала 2019 года. Данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма достигла 2,91 млрд долларов.

При этом на прошлой неделе регулятор впервые за два месяца продал валюту. Таким образом, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение семи недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов), с 27 по 31 мая (43 млн долларов) и с 29 июля по 2 августа (16,8 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 248,23 млн долларов.

С начала года регулятор купил на межбанке на 2,66 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в первом и втором кварталах 2019 года план НБУ по покупке валюты в день на межбанке для наращивания международных резервов составлял 15 млн долларов, а в апреле регулятор повысил его до 20 млн долларов. Такой план установлен на второй и третий кварталы 2019 года.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к июлю составляли 20,64 млрд долларов.

Журналисты "Сегодня" ранее разбирались, где покупать доллары и как проверять их подлинность. Подробнее смотрите в сюжете:

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