НБУ напечатал новые 20 гривен: как выглядит и когда начнет "ходить" новая купюра

Менять старые "двадцатки" на новые украинцам не придется

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую банкноту номиналом в 20 гривен, дизайн которой презентовал в июле. Купюра будет введена в обращение с 25 сентября, сообщила пресс-служба НБУ.

"Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые", – подчеркнули в Нацбанке.

Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года.

"Постепенно в обращении будет становиться больше новых 20-гривневых банкнот из-за замены изношенных", – пояснили в НБУ.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты – раньше он был справа. Также сохранены цветовая гамма и размер.













Графика: пресс-служба НБУ

Графика: пресс-служба НБУ

Графика: пресс-служба НБУ

Графика: пресс-служба НБУ

Графика: пресс-служба НБУ

Графика: пресс-служба НБУ

Из элементов защиты на банкноте присутствуют водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, оптически-сменный элемент, латентное изображение, рельефные элементы, микротексты.

Как уточнили в НБУ, на сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.

Напомним, кроме того, скоро в кошельках украинцев появится новая "мелочь" номиналом в 5 и 10 гривен – 14 марта Нацбанк показал замену бумажным деньгам.