НБУ назвал "системные" банки Украины

К таким финучреждениям Нацбанк может выдвигать усиленные требования

Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В список на 2018 год вошли три крупнейших государственных банка:

ПриватБанк;

Укрэксимбанк;

"Ощадбанк".

Эти банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

К "системным" банкам Национальный банк может выдвигать усиленные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. "Это соответствует общепринятой мировой практике", – отметили в НБУ.

Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Напомним, сейчас доля государственных банков составляет более 50% банковской системы. Власть собирается почти вдвое снизить эту долю. Правительство уже приняло стратегию реформ госбанков Украины. В НБУ считают, что большая доля госбанков – это опасно для экономики.

Как сообщалось, ранее Нацбанк также объявил о стресс-тестах для 25 банков. Совокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.