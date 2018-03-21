НБУ назвал "системные" банки Украины

Сегодня, 13:23

К таким финучреждениям Нацбанк может выдвигать усиленные требования

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В список на 2018 год вошли три крупнейших государственных банка:

  • ПриватБанк;
  • Укрэксимбанк;
  • "Ощадбанк".

Эти банки имели статус системно важных в течение последних двух лет.

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К "системным" банкам Национальный банк может выдвигать усиленные требования, в частности повышенные нормативы ликвидности и капитала. "Это соответствует общепринятой мировой практике", – отметили в НБУ.

Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

Напомним, сейчас доля государственных банков составляет более 50% банковской системы. Власть собирается почти вдвое снизить эту долю. Правительство уже приняло стратегию реформ госбанков Украины. В НБУ считают, что большая доля госбанков – это опасно для экономики.

Как сообщалось, ранее Нацбанк также объявил о стресс-тестах для 25 банковСовокупно на эти банки приходится 93% активов банковского сектора.
нбу, банки, правительство, банкротство

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"Сегодня"

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