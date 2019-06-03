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НБУ не согласился с заявлением Данилишина по международным резервам Украины

3 июня, 21:18

В регуляторе заявили, что члены совета НБУ не имеют полномочий для обнародования таких данных

Фото: пресс-центр НБУ

Информация о том, что международные резервы Украины по итогам мая сократятся на 1,7 млрд долларов из-за выплат по государственному долгу, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ), обнародованном 3 июня.

"Данные о состоянии международных резервов, обнародованные в любых других источниках или озвучены неуполномоченными на это лицами, нельзя считать соответствующими действительности, если они не согласуются с официальной информацией Национального банка", – сказано в нем.

О том, что резервы по итогам мая уменьшатся на 1,7 млрд долларов, сообщил председатель совета НБУ Богдан Данилишин. Его заявление прозвучало в контексте погашения Украиной внешних долгов.

В Нацбанке подчеркнули, что члены совета регулятора не имеют полномочий для обнародования данных о состоянии международных резервов, а их информация базируется на собственных расчетах.

"Официальная информация по объему международных резервов Украины будет обнародована в четверг, 6 июня", – сказано в сообщении.

Напомним, по итогам апреля международные резервы Украины составляли 20,53 млрд долларов. В НБУ заявляли, что несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, резервы уменьшились из-за погашения государственного и гарантированного долга.

В то же время председатель Нацбанка Яков Смолий сообщал в конце мая, что международные резервы Украины сократились до 19,3 млрд долларов


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Тег НБУ, Данилишин, ЗВР, международные резервы

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