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НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

2 мая, 12:07

В операциях участвовали и физические, и юридические лица

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые имели признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По результатам таких сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 млн грн прибыли, а четыре юридических лица (в том числе два нерезидента) – 95 млн грн прибыли, отметили в Нацбанке. В то же время, 18 юрлиц (в том числе шесть нерезидентов) получили 919 млн грн убытков.

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По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года эти брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.

Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро. 

Но в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег НБУ, Нацбанк, отмывание денег, ОВГЗ, НКЦБФР, сделки

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