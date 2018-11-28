НБУ объявил банкротом "дочку" российского банка в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) отнес ВТБ Банк к категории неплатежеспособных. Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №796-рш/БТ от 27 ноября 2018 года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"В связи со снижением объема ликвидности АО "ВТБ Банк" и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца НБУ 13 ноября 2018 года отнес АО "ВТБ Банк" к категории проблемных. Тогда же был установлен срок для принятия финучреждением плана мероприятий по приведению его деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Ввиду отсутствия реальных действий со стороны владельцев ВТБ Банка для предотвращения неплатежеспособности, а также из-за отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности правление НБУ 27 ноября приняло решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных", – аргументировали в НБУ.

По данным Нацбанка, отнесение ВТБ Банка к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля финучреждения составляет лишь 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. До этого НБУ уже отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка, акционером которого является ВТБ.

97% вкладчиков ВТБ Банка – почти 60 тысяч человек - получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тыс. грн. Более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату 942,7 млн грн.

Ранее банк был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных из-за снижения объема ликвидности после решения Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов. Это решение лишило банк возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

Тогда ВТБ не исключил ухудшения ситуации с ликвидностью украинской "дочки" и пожаловался, что не может уйти из Украины.

Напомним, Апелляционный суд Киева 5 сентября решил наложить арест на акции украинских "дочек" российских банков с участием государства – ВТБ Банка, Проминвестбанка и Сбербанка. Им запрещено осуществлять ликвидацию или реорганизацию юридического лица, а также любые действия, направленные на отчуждение движимого и недвижимого имущества.

При этом еще в 2017 году Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине.