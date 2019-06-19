НБУ объявил повторную ликвидацию банка "Крещатик"

Решение приняли по предложению Фонда гарантирования вкладов

Фото: Wikipedia / Posterrr.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Крещатик", который в 2016 году был признан неплатежеспособным. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) от 14 июня 2019 принял решение ... об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Крещатик". Напомним, что Нацбанк ... обязан принять решение об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка по предложению Фонда гарантирования в течение пяти дней со дня получения такого предложения Фонда", – говорится в сообщении.

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Как сообщается сообщается на сайте ФГВФЛ, сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020 года.

Еще в апреле 2016 году ФГВФЛ ввел в банк "Крещатик" временную администрацию, а в июне-2016 Нацбанк по просьбе Фонда начал ликвидацию этого банка. 3 апреля 2019 года суд отменил ликвидацию банка, но в конце мая Верховный суд подтвердил правомерность лишения "Крещатика" лицензии на осуществление банковской деятельности.

Также в начале 2019 года в Киеве на большой взятке поймали ликвидатора банка "Крещатик". Должностное лицо и его подельник требовали у предпринимателя семь тысяч долларов.

Напомним, ранее эксперт объяснил сайту "Сегодня", ждать ли украинцам нового "банкопада".

Как известно, вкладчики обанкротившихся в 2014-2016 гг. банков продолжают получать компенсации. Так, общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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