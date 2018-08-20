НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине

Для снижения обменного курса украинской национальной валюты нет фундаментальных причин. Об этом официально заявили в Национальном банке Украины (НБУ), комментируя рост курса доллара до январского уровня.

"Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни", — заявил пресс-служба НБУ.

Вместе с тем, в Нацбанке признают, что сейчас спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке повысился. Произошло это "из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов", отметили в НБУ.

Кроме того, по данным регулятора, на курсе сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которым нужна валюта для расчетов за газ и за нефтепродукты – для раннего начала сбора урожая. Также НБУ отметил повышенный спрос со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, продукты питания, туризм и т.д.). Это, по оценкам Нацбанка, свидетельствует о росте доходов населения.

Еще одним фактором, который давит на гривню, стало сезонное снижение предложения валюты со стороны населения на наличном рынке из-за негативных ожиданий, отметили в НБУ.

Ранее замглавы Нацбанка Олег Чурий уже называл причины резкого подорожания доллара. Чурий напомнил украинцам об опыте прошлых лет, когда к осени гривня уходила в виток девальвации.

Кроме того, по словам экспертов, девальвацию нацвалют на развивающихся рынках, в том числе в Украине усилил недавний обвал турецкой лиры, хотя в НБУ подчеркивали, что влияние этого фактора на на нашу страну довольно ограничено и может проявиться только в долгосрочной перспективе.