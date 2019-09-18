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НБУ опустил доллар до нового минимума с января 2016 года

18 сентября, 16:22

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 19 сентября

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

Фото: REUTERS/Lee Jae-Won

На четверг, 19 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

18.0919.09Изменение
1 доллар США24,76 грн24,67 грн- 0,09

Таким образом, по сравнению со значениями 18 сентября курс доллара упал на девять копеек после снижения на одну копейку днем ранее. Отметим, что 16 сентября официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с января 2016 года, упав до 24,71 грн. 19 сентября он опустился еще ниже, но еще не преодолел минимум 24 января 2016 года, когда стоил 24,52 грн. При этом 25 января 2016 года "зеленый" взлетел до 24,79 грн.

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При этом за неделю – с 12 по 19 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 30 копеек.

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В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.

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Ранее аналитики рассказали нам, что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Новости "Сегодня" также узнали, как сохранить сбережения в условиях падения курса доллара. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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