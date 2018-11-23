НБУ опустил курс гривни на выходные

На понедельник, 26 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

23.11 26.11 Изменение 1 доллар США 27,74 грн 27,79 грн + 0,05 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 23 ноября, курс доллара вырос на пять копеек после снижения на три копейки. Перед этим доллар упал до минимума со средины августа-2018. "Зеленый" удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен.

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Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:





Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

А стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.