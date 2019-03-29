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НБУ ослабил ограничения на валютном рынке

Сегодня, 20:10

Постановление Национального банка вступит в силу 30 марта

Фото: пресс-центр НБУ
НБУ ослабил ограничения на валютном рынке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg Финансы Постановление Национального банка вступит в силу 30 марта

Небанковским финансовым учреждениям разрешили устанавливать собственный курс для пересчета в гривни переводов физлиц, которые поступили в иностранной валюте, если получатель хочет получить средства в гривне.

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины (НБУ) от 28 марта, которое вступает в силу 30 марта 2019 года.

Ранее небанковские финансовые учреждения должны были использовать для этого курс банка, в котором они обслуживались.

НБУ также разрешил юридическим лицам-нерезидентам конвертировать все гривневые средства на лоро-счетах в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня.

Напомним, в феврале в Украине вступил в силу закон о валюте и валютных операциях. Он был принят еще в июне 2018 года, но его вступление в силу отложили до 7 февраля 2019 года, поскольку он требовал подготовки большого количества подзаконных актов Кабмином и НБУ.

Закон ослабил около 20 валютных ограничений, каких именно – читайте в материале на сайте" Сегодня": "Украинцев ждет валютная либерализация: в НБУ рассказали о новых правилах". Также узнавайте о новшествах из видео:

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Тег НБУ, валютный рынок

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Источник:

Интерфакс-Украина

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