НБУ ослабил валютное ограничение для иностранных инвесторов

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил выплату дивидендов в пользу иностранных инвесторов за 2017 год. Также Нацбанк установил лимит на оплату валютных дивидендов за все предыдущие годы – 7 млн долларов в месяц. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Решение вступает в силу с 3 марта.

"Установленный лимит обеспечит более равномерный спрос на валюту со стороны компаний, желающих оплатить дивиденды иностранным инвесторам, при этом минимизируя влияние выплат на состояние межбанковского валютного рынка. ... Ослабление ограничений будет способствовать улучшению делового и инвестиционного климата Украины и одновременно не приведет к нарушению ценовой и финансовой стабильности в стране", – пояснили решение в НБУ.

До сих пор инвесторы могли получать дивиденды за период до 2016 года включительно в пределах 5 млн долларов в месяц для дивидендов за 2014-2016 годы и 2 млн долларов в месяц – за период до 2013 года.

Напомним, ранее НБУ в рамках ослабления ограничений на валютном рынке расширил возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте. Помимо этого, Нацбанк отменил ограничение на максимальную сумму переводов иностранной валюты для операций уполномоченных банков, которые они осуществляют на основании индивидуальных лицензий НБУ.

В целом, Национальный банк планирует постепенно отменить все валютные ограничения в Украине. Однако для этого, по мнению регулятора, в Украине должен быть принят закон о валюте.