"НБУ остался независимым": Данилишин назвал новые задачи центробанка

После увольнения Якова Смолия с должности главы НБУ 3 июля Нацбанк остался независимым. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

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"И на независимость НБУ никто не посягал. Состоялось два заседания Совета НБУ, который рассмотрел ряд актуальных вопросов деятельности центрального банка и оценок действий правления. Правление выполняло свои законодательно определенные функции. Только Совет НБУ может определять Основы денежно-кредитной политики и больше никто. Это его Конституционная миссия. И всякие разговоры о посягательстве на независимость – это только стремлением отвлечь общественное мнение от политики, которая проводилась в период 2014-2020 годов и проблем, накопившихся как перед национальным хозяйством, так и банковской системой за последние годы", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 10 июля Совет НБУ начал подготовку Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу.

"По моему мнению, Национальным банком будет продолжена реализация политики гибкого инфляционного таргетирования, направленная на достижение и поддержание ценовой стабильности в Украине. Вместе с тем, будет усилена сбалансированность целей Национального банка и уделено больше внимания содействию устойчивому экономическому росту, что необходимо как на этапе выхода экономики из кризиса, так и в период посткризисного восстановления экономической активности. О необходимости обеспечения такого баланса свидетельствует динамика инфляционных процессов в Украине", - добавил Данилишин.

Он объяснил, что годовая инфляция в июне составила 2,4%, то есть осталась заметно ниже целевого значения (5% +/- 1 п.п.).

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"Как показывает современная практика деятельности многих центральных банков стран ЕС, в том числе, ближайших к Украине стран – Польши, Венгрии – гибкость режима инфляционного таргетирования позволяет центральному банку применять широкий инструментарий монетарной политики, включая операции с государственными ценными бумагами, с целью не только достижения инфляционной цели, но и эффективной поддержки реального сектора экономики и антикризисных мер правительства", – резюмировал Данилишин.

Как известно, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением. Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины. Также Марченко объяснил, что на Якова Смолия никто не оказывал давления, а была профессиональная дискуссия:

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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