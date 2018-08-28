НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до бюджетных 30 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) не планирует "подтягивать" курс гривни к доллару к заложенному в бюджете уровню – 30,1 грн/долл. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает УНН.

"Надо смотреть на то, что было в прошлом году. Курс, который был заложен в бюджете прошлого года – 29 грн/доллар, а средний курс по году составил 27,2 грн/доллар. Мы – независимый центральный банк, мы не подтягиваем показатели бюджета. Тем более, что эти показатели прогнозные, они были сформированы достаточно давно, их делали, исходя из определенных предположений. Цель нашей политики – не таргетирование курса, мы таргетируем инфляцию", – пояснил Чурий.

Он также отметил, что Национальный банк не дает и не комментирует прогнозы по курсу гривни.

"Безусловно, у нас есть свой прогноз, однако мы его не объявляем, потому что курс для нас не является определяющим. Мы не хотим создавать определенные ожидания у населения", – отметил замглавы НБУ.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:





В Нацбанке также признали: гривня будет слабеть, но речи о долларе по 40 гривен не идет.