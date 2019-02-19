НБУ отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре

Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен

НБУ отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре 2019-02-19T20:46:00+02:00 Финансы Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) о взыскании офисных помещений бывших владельцев ПриватБанка в Днепре.

Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен. Но это незначительная сумма по сравнению с миллиардами гривен, которые из банка незаконно вывели его экс-владельцы.

Расследование злоупотреблений в ПриватБанке, которые привели к его национализации и огромных убытков бюджета, продолжаются.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила, что, предоставляя фактически безвозвратные кредиты "братским учреждениям", ПриватБанк два года назад оказался на грани банкротства.

"Поэтому НБУ дополнительно выделил более 150 млрд гривен на стабилизацию работы финучреждения. Но и эти деньги, как утверждают знающие, вывели из банка его тогдашние акционеры", – добавила она.

Напомним, Печерский суд Киева наложил ограничительные меры на "Никопольский завод ферросплавов", "Днепроазот" и еще 40 компаний группы "Приват". Им запрещено продавать, передавать или иным образом распоряжаться имуществом. Об этом ходатайствовала Генеральная прокуратура.

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