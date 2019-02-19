Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

НБУ отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре

Сегодня, 20:46

Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен

НБУ отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре Финансы Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) о взыскании офисных помещений бывших владельцев ПриватБанка в Днепре.

Стоимость имущества оценивается более чем в 17,5 млн гривен. Но это незначительная сумма по сравнению с миллиардами гривен, которые из банка незаконно вывели его экс-владельцы.

Расследование злоупотреблений в ПриватБанке, которые привели к его национализации и огромных убытков бюджета, продолжаются.

Первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила, что, предоставляя фактически безвозвратные кредиты "братским учреждениям", ПриватБанк два года назад оказался на грани банкротства.

"Поэтому НБУ дополнительно выделил более 150 млрд гривен на стабилизацию работы финучреждения. Но и эти деньги, как утверждают знающие, вывели из банка его тогдашние акционеры", – добавила она.

Напомним, Печерский суд Киева наложил ограничительные меры на "Никопольский завод ферросплавов", "Днепроазот" и еще 40 компаний группы "Приват". Им запрещено продавать, передавать или иным образом распоряжаться имуществом. Об этом ходатайствовала Генеральная прокуратура.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, Днепр, ПриватБанк, активы, суды

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина контролирует президента: кандидаты до сих пор не наполнили фонды на финансирование избирательной кампании

17 февраля, 21:26

Агитация претендентов на главное кресло страны идет полным ходом

В Нацбанке надеются, что ПриватБанк вернет утраченные деньги

15 февраля, 22:39

Всего на докапитализацию Нацбанка государство потратило около 155 млрд гривен

ПриватБанк получил больше 5 млрд грн чистой прибыли с начала года

31 октября 2018, 20:05

Активы банка выросли, как, впрочем, и объем задолженности клиентов по кредитам

Кабмин подсчитал стоимость ПриватБанка к 2022 году

13 августа 2018, 13:54

В правительстве описали схему будущей работы "Привата"

Бенфика наконец-то избавилась от экс-форварда Шахтера

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Яблочный сок в крови Децла удивил экспертов

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Участник "Голос країни-9", муж Мозговой сменил имя в паспорте

Их там нет? Украина эффектно разоблачила РФ на заседании СБ ООН

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем