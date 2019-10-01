НБУ озвучил новый план по покупке валюты на межбанке

Регулятор намерен покупать ежедневно на 10 млн долларов больше, чем ранее

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил до 30 млн долларов план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день в четвертом квартале 2019 года, тогда как в первом он составлял 15 млн долларов, а во втором и третьем – 20 млн долларов. Об этом информирует 1 октября пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года позволяет и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривни.

По данным регулятора, чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в январе-сентябре составила более 3,9 млрд долларов. В то же время официальный курс гривни за этот же период укрепился на 12,5%, добавили в НБУ.

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"Возможности для расширения покупки валюты Национальным банком обусловлены появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на межбанковском валютном рынке. Прежде всего речь идет об устойчивом притоке средств нерезидентов в гривневый государственный долг", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что только с 23 по 27 сентября НБУ купил 348,2 млн долларов на межбанке. При этом с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение семи недель – общая сумма достигла 248,23 млн долларов.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к сентябрю увеличились до 22,02 млрд долларов.

Несмотря на укрепление официального курса доллара по отношению к гривне на 1 октября до 24,2 грн, "зеленый" все еще находится на минимуме с января 2016 года. Какие риски несет такая ситуация, смотрите в нашем сюжете:

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