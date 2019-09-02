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НБУ перечислил в бюджет прибыль за 2018 год: названа сумма

2 сентября, 21:17

Сумма превышает показатель, предусмотренный в государственном бюджете

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил в государственный бюджет почти 64,9 млрд грн – всю сумму части прибыли к распределению, которая определена в консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2018 год. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2019 год", – говорится в сообщении.

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В НБУ также отметили, что впервые обнародовали расширенный пакет промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности регулятора за шесть месяцев этого года.

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В сообщении сказано, что сумма консолидированной прибыли за первое полугодие составила почти 6,4 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в размере 1,1 млрд грн, который был связан со значительным укреплением курса гривни к иностранным валютам.

2 сентября 2019 года гривне исполнилось 23 года. Денежная реформа продолжалась две недели – с 2 до 16 сентября 1996 года, после чего она стала единственным платежным средством на территории Украины.

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НБУ госбюджет прибыль

Источник: Сегодня

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