НБУ подсчитал, как изменился курс гривни за месяц
Гривня за месяц подешевела к доллару на 1,3%, а к евро –подорожала на 0,3%
Официальный курс гривни за март снизился к доллару на 1,3% – до 27,21 грн за доллар, но вырос к евро на 0,3% – до 30,57 грн за евро, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
При этом с января по март включительно гривня укрепилась к доллару на 1,7%, а к евро – на 3,6%.
По данным регулятора, на валютном рынке в марте сохранялась благоприятная ситуация благодаря притоку иностранных портфельных инвестиций и росту предложения валюты со стороны клиентов банков в первой половине месяца в связи с завершением сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет.
В НБУ добавили, что во второй половине марта спрос на валюту вырос, частично за счет ситуативной покупки отдельных участников рынка.
Напомним, на 1 апреля Нацбанк установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 27,21 грн, 1 евро – 30,57 грн, 10 российских рублей – 4,20 грн.
Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн за доллар, а в 2020 – 31 грн за доллар. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".
Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
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