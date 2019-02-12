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НБУ показал три новые монеты: опубликованы фото

Вчера, 16:51

Две из трех монет сделаны из серебра, одна - из нейзильбера

Фото: пресс-центр НБУ
НБУ показал три новые монеты: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/19b/0c0/5c419b0c0930f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/19b/0c0/5c419b0c0930f.jpg Финансы Две из трех монет сделаны из серебра, одна - из нейзильбера

Национальный банк Украины (НБУ) показал новые памятные монеты. Они будут выпущены 26 февраля 2019 года, однако предзаказ уже открыт, сообщила пресс-служба НБУ.

Монета "Замок Паланок" будет выпущена в двух номиналах – 5 гривен из нейзильбера и 10 гривен из серебра. Тираж составит 40 тысяч и три тысячи штук соотвественно.

Эта монета посвящена древней исторической и военно-архитектурной достопримечательности, одному из самых оригинальных фортификационных сооружений позднего средневековья Центральной Европы.

"Замок построен на юго-западе современного Мукачево на горе вулканического происхождения на высоте 188 метров над уровнем моря и на 68 метров выше центральной части города. На протяжении веков он надежно защищал жителей города от врагов. Здесь пересекались торговые и военные стратегические пути, для охраны которых и был основан замок. За время своего существования крепость неоднократно перестраивалась и совершенствовалась", - напомнили в Нацбанке.

Монета "Конь" имеет номинал 5 гривен и будет выпущена тиражом четыре тысячи штук. Она сделана из серебра 925 пробы и входит в серию "Фауна в памятниках культуры Украины".

"Эта монета посвящена лошади, изображение которого находим на памятниках культуры Киевской Руси... На территории современной Украины в течение тысячелетий проживали племена и народы, которые творили самобытную культуру, передавая ее в наследство следующим поколениям. Верования и религии демонстрировали уважительное отношение людей к природе, в частности к животным", – пояснили в НБУ.

Как сообщалось, в НБУ подсчитали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом.

В 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три - из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет. 

Кроме того, ранее НБУ показал самые красивые памятные монеты. Лучшие дизайны определили в трех номинациях.

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Тег НБУ, монета, монеты, памятная монета

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