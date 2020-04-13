НБУ получил от Ярославского документы на покупку банка "Кредит Днепр"

Национальный банк, который ранее решительно отказался включать "печатный станок", официально получил от представителей бизнесмена Александра Ярославского пакет документов для согласования прямого получения существенного участия в банке "Кредит Днепр" в размере 100% его уставного капитала. Об этом сообщили Українськи Новини со ссылкой на данные пресс-службы НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что известный украинский бизнесмен Александр Ярославский недавно обозначил свои интересы в дорожном строительстве. А именно, подтвердил свою готовность бороться на открытых тендерах за любой из участков в Харьковской или Днепропетровской области стоимостью от 2,5 млрд до 7,5 млрд грн.

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Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях, как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка"), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник "Суха Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп"). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в создание аэровокзального комплекса международного аэропорта "Днепр", о готовности участвовать в приватизации завода "Электротяжмаш" и Харьковоблэнерго, а также о намерениях принять участие в проектах по модернизации дорожной инфраструктуры.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

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