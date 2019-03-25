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НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма

Сегодня, 15:00

На прошлой неделе регулятор только покупал валюту на межбанковском валютном рынке

Фото: пресс-центр НБУ
НБУ пополнил резервы на межбанке: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/456/8aa/5c54568aa008c.jpg Финансы На прошлой неделе регулятор только покупал валюту на межбанковском валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (18-22 марта) на межбанковском валютном только покупал валюту, пополнив резервы на 15 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом неделей ранее чистая продажа НБУ валюты на межбанке составила 109,5 млн долларов.

По данным регулятора, все 15 млн долларов на прошлой неделе были приобретены по наилучшему курсу (с использованием инструмента matching), а неделей ранее этот инструмент НБУ использовал для продажи 78,5 млн долларов.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке 776,6 млн долларов, а продал – 166,83 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов. К марту они сократились до 20,22 млрд долларов.

В марте 2019 года НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":

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Тег НБУ, межбанк, резервы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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