НБУ пополняет резервы: названа сумма за три месяца

По итогам первых трех месяцев этого года регулятор больше покупал валюту, чем продавал

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

НБУ пополняет резервы: названа сумма за три месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f9/982/5ca1f99829edb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f9/982/5ca1f99829edb.jpg 2019-04-01T14:55:00+03:00 Финансы По итогам первых трех месяцев этого года регулятор больше покупал валюту, чем продавал

Национальный банк Украины (НБУ) за январь-март 2019 года купил на межбанковском валютном рынке на 624,78 млн долларов больше, чем продал. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

За первые три месяца этого года НБУ купил 791,6 млн долларов и продал 166,83 млн долларов.

Только в марте регулятор купил 256,7 млн долларов, а продал – 109,5 млн долларов.

На прошлой неделе (25-29 марта) НБУ купил на межбанке 15 млн долларов. Продажа валюты не осуществлялась, как и неделей ранее.

Напомним, в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов. К марту они сократились до 20,22 млрд долларов.

В марте 2019 года НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":





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