Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Финансовые новости

НБУ пополняет резервы: названа сумма за три месяца

Сегодня, 14:55

По итогам первых трех месяцев этого года регулятор больше покупал валюту, чем продавал

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.
НБУ пополняет резервы: названа сумма за три месяца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f9/982/5ca1f99829edb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f9/982/5ca1f99829edb.jpg Финансы По итогам первых трех месяцев этого года регулятор больше покупал валюту, чем продавал

Национальный банк Украины (НБУ) за январь-март 2019 года купил на межбанковском валютном рынке на 624,78 млн долларов больше, чем продал. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

За первые три месяца этого года НБУ купил 791,6 млн долларов и продал 166,83 млн долларов.

Только в марте регулятор купил 256,7 млн долларов, а продал – 109,5 млн долларов.

На прошлой неделе (25-29 марта) НБУ купил на межбанке 15 млн долларов. Продажа валюты не осуществлялась, как и неделей ранее.

Напомним, в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,8 млрд долларов. К марту они сократились до 20,22 млрд долларов.

В марте 2019 года НБУ получил международную награду Central Banking Transparency Award "за выдающиеся достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами (заинтересованными группами)":


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НБУ, валюта, межбанк, резервы

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ пополняет резервы: названа сумма за три месяца". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гривня укрепилась в первый день после выборов

Сегодня, 08:40

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

НБУ ослабил ограничения на валютном рынке

29 марта, 20:10

Постановление Национального банка вступит в силу 30 марта

"Дыра" в платежном балансе Украины выросла в 3,6 раза

29 марта, 12:42

Отток валюты из страны заметно ускорился, свидетельствуют данные Национального банка

Украинские обменники начали получать новые лицензии от НБУ

27 марта, 11:01

Документы будут действовать бессрочно, напомнили в Нацбанке

Сергей Жигунов: После измены стал бережнее относиться к жене

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Юлия Такшина: «После разрыва с Антипенко было паршиво»

Выборы президента Украины: онлайн-хроника первого тура

Сергей Тигипко ушел с поста

Китай вывел в море оружие, которого нет ни у России, ни у США

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой