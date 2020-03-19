НБУ потребовал от банков снизить тарифы на онлайн-услуги из-за карантина

Украинским банкирам из-за введенного в Украине карантина рекомендуются снизить тарифы на безналичные операции. Об этом заявила первая замглавы Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова. По ее словам, это необходимо, чтобы стимулировать украинцев пользоваться банковскими онлайн-сервисами.

Рожкова также подчеркнула, что при отсутствии реакции банкиров НБУ готов принять административные меры, так как сам Нацбанк вообще отменяет для банков плату за обслуживание онлайн-платежей.

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"Онлайн сегодня – это наше все. Что делает Национальный банк? Мы приняли решение отменить оплату банками наших услуг. Мы будем бесплатно предоставлять банкам услуги по обслуживанию их онлайн-платежей. Мы как Национальный банк. Из-за этого мы призвали банки снизить стоимость всех онлайн-услуг для населения, бизнеса, предпринимателей", - сказала Рожкова в эфире одного из телеканалов.

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Напомним, ранее государственный ПриватБанк остановил наличный обмен валют и полностью перевел операции такого рода в онлайн. Обменять валюту также можно в терминалах самообслуживания.

Кроме того, в связи с общенациональным карантином в Украине все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

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