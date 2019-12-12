НБУ повысил лимит инвестиций физлиц за рубеж: сколько он составит

Национальный банк Украины, который рекордно снизил учетную ставку до 13,5%, вдвое повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за рубеж – до 100 тысяч евро в год. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Благоприятная ситуация на валютном рынке дала возможность НБУ сделать ряд шагов по смягчению валютного регулирования. Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за рубеж – до 100 тысяч евро в год", – рассказал Смолий.

Помимо этого, НБУ изменяет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.

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"С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте – повышен до 100%", – пояснил Смолий.

Эти меры, по его словам, будут содействовать снижению долларизации вкладов в банках и удешевлению гривневых кредитов.

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Кроме того, Нацбанк повысит плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с 30 до 50 млн долларов до конца текущего и на первый квартал следующего года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что рекордное падение доллара повлияло на экономику Украины. В Нацбанке оценили эффект от укрепления гривни до максимума за четыре года.

НБУ планирует пересмотреть прогнозы по инфляции и снижению учетной ставки в конце января 2020 года. Сейчас Нацбанк ожидает, что инфляция в 2019 году составит 6,3%, а в 2020-м снизится до 5% и останется на этом уровне в 2021 году.

Напомним, бюджет-2020 предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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