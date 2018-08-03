НБУ продал 50 миллионов долларов ради стабилизации гривни

Сегодня, 15:45

Спрос на валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 3 августа, продал на валютном аукционе весь заявленный объем валюты в размере 50 млн долларов. Такие аукционы проводятся, чтобы сгладить слишком резкие валютные "качели", ведь курс доллара в Украине вырос до максимума с февраля

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, Средневзвешенный курс аукциона составил 27,0886 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 75,5 млн долл.

Котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 установились на уровне 27,11 грн/долл. в покупке и 27,14 грн/долл. в продаже.

"Торги по доллару проходят при незначительном превышении спроса над предложением на уже затихающем рынке. Рост спроса в основном сформировали незакрытые на аукционе заявки", – отмечают аналитики портала "Минфин".

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Как ранее отмечали эксперты, в осенние месяцы из-за роста курса доллара украинцев может ожидать очередное подорожание продуктов питания. При этом специалисты не исключают дальнейшей девальвации.

Ранее эксперты также рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
НБУ, аукцион, межбанк, курс доллара

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"Сегодня"

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