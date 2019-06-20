НБУ разрешил не продавать валюту: как это скажется на курсе гривни

Отменен лимит для бизнеса. Эксперты считают, что контроль могут вернуть

Фото: пресс-центр НБУ

Украинский бизнес теперь не должен принудительно продавать ни одного цента с экспортной выручки — с сегодняшнего дня Нацбанк отменил свое решение об обязательной продаже валюты экспортерами. Аналитики финрынка говорят, что это назрело, так как реализация валюты на межбанке в последние месяцы больше обязательного лимита (30% выручки), но напоминают, что ограничения могут вернуть в любой момент, если курс гривни вдруг начнет валиться.

Почему отменили

Как разъяснила пресс-служба Нацбанка, решение о полной либерализации рынка принято потому, что валютное послабление не повлечет негативных последствий для макрофинансовой стабильности Украины.

"По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валюты был 50%, а с 1 марта 2019 года был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты. Это связано с улучшением макроэкономических условий в стране", — уточнили в Нацбанке.

Впрочем, эксперты не отмечают серьезного прироста валютного рынка в Украине, скорее говорят о его стабильности.

"В действительности бизнесмены не стали намного больше продавать. Баланс на рынке достигнут за счет уменьшения спроса на валюту, так как у нас немного упала деловая активность, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — Еще один фактор — многомиллионный приток валюты за счет трудовых мигрантов. Такая ситуация сохранится до конца лета".

Прогнозы экспертов

Аналитики финрынка поддерживают решение регулятора, но отмечают, что ничего особенно не изменится.

"Ситуация на валютном рынке стабильно хорошая — валюты заходит достаточно, НБУ даже выкупает часть в свои резервы (за 3 месяца куплено более 100 млн долларов. — Авт.), — говорит экономист Иван Никитченко. — Бизнес для финансирования своей деятельности должен добровольно продавать валюту — налоги, зарплата, расчеты по безналу с контрагентами осуществляются в Украине в гривне. Если ситуация изменится и курс гривни начнет валиться, а бизнес станет искусственно придерживать много валюты, НБУ в любой момент может отменить норму об обязательной ее продаже, закон дает ему такое право".

С ним согласен и президент Украналитцентра Александр Охрименко. По его словам, для рядовых украинцев, не занимающихся бизнесом с заграничными партнерами, ничего от решения Нацбанка не изменится. А вот предпринимателям, имеющим деловых партнеров за рубежом, действительно станет проще работать.

"Это реальная либерализация рынка в рамках закона о валюте и валютных операциях, — сказал нам Охрименко. — Но НБУ теперь должен тщательнее регулировать ситуацию, не допуская раскачки курса и возможной паники на рынке".

К концу года ждем доллар по 28 грн

Что касается курса доллара, то эксперты подтвердили свои прогнозы о его стабильности летом в коридоре 26,3—26,8 грн/долл, причем скорее даже ближе к нижней границе. Стабильность никак не связана с отменой валютных ограничений для бизнеса со стороны Нацбанка.

"До сентября нас ожидает валютное затишье, как было два последних года, так как экономика Украины хоть и медленно, но стабильно растет, а летом деловая активность традиционно падает, — говорит Охрименко. — Предложение валюты на рынке больше, чем спрос, за счет ее стабильного притока от трудовых мигрантов. Фактором риска остаются парламентские выборы в июле: если они пройдут с нарушениями, это может вызвать спекулятивный рост курса, но вероятность такого небольшая".

Пендзин прогнозирует плавное удорожание доллара с сентября и до 28 грн/долл в ноябре, когда деловая активность будет в разгаре.

"Но обвала гривни не будет, так как сейчас валюты в стране достаточно", — успокоил эксперт.

Гарант: дефолта не будет

Регулятор уверен, что сейчас в Украине минимальный уровень рисков для финансовой стабильности и благоприятные условия для работы банков. Но осень ожидается критической из-за двух факторов: неопределенность продолжения сотрудничества с МВФ и окончание судебных процессов по "Приватбанку", бывшие собственники которого оспаривают законность его национализации. Напомним: "Приватбанк" является крупнейшим в стране, и возможность его краха из-за внутренних проблем привела бы к коллапсу финансовой системы всей страны, поэтому в декабре 2016 года было принято решение о сохранении банка путем передачи его в госсобственность. Что касается приостановленного сотрудничества с МВФ, то Нацбанк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу взамен нынешней, которая формально закончилась в мае 2019 года, но Украине недоодолжили порядка 3 млрд долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает переговоры с МВФ о новой программе.

"Мы начинаем переговоры с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему", — сказал он.

Как известно, 8 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу stand-by сроком на 14 месяцев, объемом – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители МВФ готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ разрешил не продавать валюту: как это скажется на курсе гривни". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"