НБУ развенчал ТОП-10 мифов о банковском законе

Завтра, 13 мая, Верховная Рада Украины будет рассматривать во втором чтении законопроект о банковской системе, который запрещает возвращать банки экс-владельцам. Национальный банк Украины (НБУ) решил объяснить суть документа и развенчать мифы о нем, сообщила пресс-служба регулятора.

"Завтра важный день! Банковский законопроект №2571-д наконец будет рассматриваться в сессионном зале парламента. <...> Суть законопроекта такова. Представим, что банк становится неплатежеспособным и выводится с рынка. Вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет восстановить работу банка," - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что владелец банка при этом все же может обратиться в суд и доказать незаконность решения НБУ. В таком случае он может рассчитывать на компенсацию убытков.

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При этом в НБУ развенчали десять мифов о законопроекте.

Миф 1. Законопроект запретит возвращение ПриватБанка прежним владельцам

"Отчасти правда. Но учитывайте, что возвращение банка Игорю Коломойскому невозможно уже по действующему законодательству (закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц"). В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д – это лишь дополнительный предохранитель", – объяснили в НБУ.

Миф 2. Законопроект нарушает священное право собственности

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"Нет, новый закон предоставляет владельцам банка право получить компенсацию убытков. Для этого нужно сначала доказать незаконность решения НБУ. После этого доказать наличие убытков. Такой механизм – это баланс между интересами государства и собственников банков. Если владелец уверен, что имущество у него забрали с нарушением, то ему нечего бояться. Аудитор подтвердит, что в банке действительно был капитал и ему выплатят компенсацию", – объяснили в регуляторе.

Миф 3. Компенсация не поможет

"Банк – это не игрушка. Это социально ответственный бизнес, который работает с деньгами населения. В большинстве цивилизованных стран мира нет опции "реанимация обанкротившегося банка". И в Украине тоже ее нет. Такие "зомби"-банки создают риски для стабильности страны и вкладчиков", – заявили в НБУ.

Миф 4. Компенсация является бутафорией, ее никто не сможет получить

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В НБУ отмечают, что главная роль в механизме компенсации принадлежит суду, который принимает решение по сути дела, а также выбирает аудиторскую фирму. Поэтому роль независимой судебной системы сохраняется, говорят в Нацбанке.

Миф 5. Этот законопроект амнистирует топ-чиновников НБУ за "банкопад"

"В законопроекте нет ни одной нормы, которая бы освобождала от уголовной ответственности. И никаких индульгенций также нет. Только следователи и суд могут решать, есть ли состав преступления в действиях того или иного лица", – говорится в сообщении.

Миф 6. Этот законопроект неконституционный, в частности, он нарушает статью 129 о равенстве всех участников перед законом и судом

"Компетенция определять конституционный законопроект или нет принадлежит Конституционному Суду. <...> Однако этот документ никоим образом не ограничивает право граждан на доступ к суду. Акционер банка может обращаться в суд, обжаловать решение НБУ и требовать компенсации. Никто не препятствует и не запрещает", – констатируют в Нацбанке.

Миф 7. Законопроект нарушает другую статью Конституции о недопустимости обратного действия законов (статья 58). Законопроект запрещает останавливать ликвидации тех банков, где решение НБУ отменено судом до принятия закона

"Уже действующее законодательство запрещает останавливать ликвидации банков. Даже по решению суда. Есть исключительный перечень оснований для завершения ликвидации банка, в котором нет пункта о решении суда. Поэтому мы ничего не меняем в текущем законодательстве о выводе банка. Новый закон лишь подтверждает действующие нормы, ликвидацию банка нельзя остановить по решению суда", – объясняют в Нацбанке.

Миф 8. Это диктат Нацбанка и наделение его сверхполномочиями

"Расширения полномочий Нацбанка законопроект не предусматривает. Те, кто так говорит, говорят об оформлении в нем такого понятия как "профессиональное суждение" Национального банка. Но "профессиональное суждение" – это не расширение полномочий. Это способ реализации существующих полномочий", – говорят в НБУ, отмечая, что "профессиональным суждением" владеют европейские центральные банки. Оно зафиксировано в Евродирективах CRD IV.

Миф 9. Закон позволит НБУ уничтожить любой банк и отправить его на "дерибан" в Фонд гарантирования

"Законопроект не изменяет порядок вывода банков с рынка. Основания, по которым банк может быть выведен, фактически остаются такими же, что и три, и пять лет назад, это: уменьшение капитала, потеря ликвидности банком, невозможность возвращать деньги вкладчикам", – говорится в сообщении.

Миф 10. Законопроект легализирует схему вывода украинской земли под иностранцев через рейдерство банков

"В проекте закона нет ни одной нормы о продаже залога неплатежеспособного банка в виде земли. Этот закон вообще не касается продажи имущества и не связан с рынком земли", - уверяют в Нацбанке.

Напомним, ранее депутаты приняли постановление о запуске особой процедуры рассмотрения закона о банках. Теперь законопроект будут принимать по упрощенной процедуре. Отметим, что необходимость менять регламент возникла после того, как к законопроекту о банках подали больше 16 тысяч поправок, и это сильно затягивало процесс принятия этого документа, который остается последней преградой для нового кредита МВФ.

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