НБУ резко нарастил покупку валюты на межбанке: на сколько выросли запасы

На прошлой неделе Нацбанк не продавал валюту на межбанковском валютном рынке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) с понедельника, 4 ноября, по пятницу, 8 ноября, купил 372 млн долларов на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее – 156,9 млн долларов. На прошлой неделе НБУ валюту не продавал. Такие данные обнародованы на сайте регулятора.

НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма составила 4,98 млрд долларов.

Отметим, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение девяти недель: с 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов), с 27 по 31 мая (43 млн долларов), с 29 июля по 2 августа (16,8 млн долларов), с 30 сентября по 4 октября (200 млн долларов) и с 15 по 18 октября (31 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 479,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года регулятор купил на межбанке на 4,5 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

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Новости "Сегодня" писали, что в первом квартале план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день составлял 15 млн долларов, во втором и третьем – 20 млн долларов. На четвертый квартал НБУ повысил его до 30 млн долларов.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к ноябрю находились на уровне 21,40 млрд долларов.

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