НБУ сможет по-новому сглаживать "лишние" скачки курса доллара
Регулятор получил право использовать валютные интервенции на условиях своп
С сегодняшнего дня, 7 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) может проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют – в формате "гривня/иностранная валюта" и в формате "иностранная валюта/иностранная валюта". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Такие интервенции будут способствовать сглаживанию колебаний на валютном рынке, которые могут быть следствием диспропорций в структуре валютной ликвидности банков. Нацбанк при необходимости будет использовать этот инструмент для сглаживания как актуальных, так и потенциальных колебаний на валютном рынке. До сих пор Национальный банк использовал операции своп только в целях регулирования ликвидности банковской системы", – пояснили в НБУ.
Эти валютные интервенции также помогут Нацбанку влиять на общий спрос и предложение денег в Украине, то есть способствовать контролю над инфляцией.
Валютные интервенции на условиях своп могут осуществляться как с долларом США, так и с другими валютами, в которых формируются международные резервы. Впрочем, учитывая состояние валютного рынка и структуру валютной ликвидности в банковской системе наиболее востребованными могут быть интервенции с использованием доллара и евро, считают в Нацбанке.
Максимальный срок валютных интервенций на условиях своп (как для поддержания ликвидности, так и валютных интервенций) не может превышать 30 календарных дней.
Напомним, еще в 2016 году НБУ утвердил "Стратегию валютных интервенций на 2016-2020 годы", которая определяет политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривни.
Согласно документу, НБУ может использовать валютные интервенции для выполнения таких задач:
- сглаживания функционирования валютного рынка;
- накопления международных резервов;
- поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.
Кроме того, ранее НБУ озвучил планы по покупке валюты на 2019 год. При этом в Нацбанке уточнили, что в зависимости от ситуации на рынке интервенции Нацбанка по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.
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