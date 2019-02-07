НБУ сможет по-новому сглаживать "лишние" скачки курса доллара

Регулятор получил право использовать валютные интервенции на условиях своп

Фото: пресс-центр НБУ

НБУ сможет по-новому сглаживать "лишние" скачки курса доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/046/fe9/5c4046fe955ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/046/fe9/5c4046fe955ac.jpg 2019-02-07T16:40:00+02:00 Финансы Регулятор получил право использовать валютные интервенции на условиях своп

С сегодняшнего дня, 7 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) может проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют – в формате "гривня/иностранная валюта" и в формате "иностранная валюта/иностранная валюта". Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Такие интервенции будут способствовать сглаживанию колебаний на валютном рынке, которые могут быть следствием диспропорций в структуре валютной ликвидности банков. Нацбанк при необходимости будет использовать этот инструмент для сглаживания как актуальных, так и потенциальных колебаний на валютном рынке. До сих пор Национальный банк использовал операции своп только в целях регулирования ликвидности банковской системы", – пояснили в НБУ.

Эти валютные интервенции также помогут Нацбанку влиять на общий спрос и предложение денег в Украине, то есть способствовать контролю над инфляцией.

Валютные интервенции на условиях своп могут осуществляться как с долларом США, так и с другими валютами, в которых формируются международные резервы. Впрочем, учитывая состояние валютного рынка и структуру валютной ликвидности в банковской системе наиболее востребованными могут быть интервенции с использованием доллара и евро, считают в Нацбанке.

Максимальный срок валютных интервенций на условиях своп (как для поддержания ликвидности, так и валютных интервенций) не может превышать 30 календарных дней.

Напомним, еще в 2016 году НБУ утвердил "Стратегию валютных интервенций на 2016-2020 годы", которая определяет политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривни.

Согласно документу, НБУ может использовать валютные интервенции для выполнения таких задач:

сглаживания функционирования валютного рынка;

накопления международных резервов;

поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.

Кроме того, ранее НБУ озвучил планы по покупке валюты на 2019 год. При этом в Нацбанке уточнили, что в зависимости от ситуации на рынке интервенции Нацбанка по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ сможет по-новому сглаживать "лишние" скачки курса доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...