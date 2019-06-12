НБУ создал новое подразделение
Смолий заявил, что Нацбанк устал ждать специальный закон от Рады
Национальный банк Украины (НБУ) создал специальное подразделение по защите потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава регулятора Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии в Киеве.
"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – сказал он.
По словам главы Нацбанка, оно создано в связи с задержкой принятия закона о защите финуслуг.
В НБУ надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако Верховная Рада решила иначе, объяснил Смолий.
Он добавил, что центробанк разработал стратегию финансовой грамотности.
"Национальный банк взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности... Наша цель – подготовить молодежь жить в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений", – сказал Смолий.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.
По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".
Мы также выяснили, как работает новый закон о кредитовании:
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