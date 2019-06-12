НБУ создал новое подразделение

Смолий заявил, что Нацбанк устал ждать специальный закон от Рады

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) создал специальное подразделение по защите потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава регулятора Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии в Киеве.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", – сказал он.

По словам главы Нацбанка, оно создано в связи с задержкой принятия закона о защите финуслуг.

В НБУ надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако Верховная Рада решила иначе, объяснил Смолий.

Он добавил, что центробанк разработал стратегию финансовой грамотности.

"Национальный банк взял на себя лидерство и разработал видение будущей стратегии финансовой грамотности... Наша цель – подготовить молодежь жить в реальном мире, полном вызовов и быстрых изменений", – сказал Смолий.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина и Польша находятся на последнем – 30-м – месте в рейтинге финансовой грамотности населения. В частности, украинцы в основном не ведут личный бюджет.

По мнению экспертов, низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами. Подробнее читайте в статье на сайте "Сегодня": "Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда".

Мы также выяснили, как работает новый закон о кредитовании:

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