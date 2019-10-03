НБУ спасает гривню продажей долларов на межбанке

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на этой неделе возобновил продажу валюты после двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 млн долларов, сообщает пресс-служба регулятора.

Несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом, в отдельные периоды в течение года курс гривни снижался. Такая ситуация наблюдалась в марте и в конце мая-начале июня, после чего начинался обратный тренд.

"При необходимости Национальный банк и в дальнейшем будет сглаживать избыточные колебания в сторону обесценивания и может вернуться к интервенциям по покупке валюты, если начнется обратный тренд", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что 3 октября курс доллара вырос еще на 30 копеек после взлета на 36 копеек днем ранее.

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Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке в январе-сентябре составила более 3,9 млрд долларов (покупка – 4,15 млрд долларов, продажа – 248,23 млн долларов).

Отметим, что за девять месяцев 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение семи недель: с 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов), с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов), с 27 по 31 мая (43 млн долларов)и с 29 июля по 2 августа (16,8 млн долларов).

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