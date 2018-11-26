НБУ срочно созвал банкиров из-за возможного военного положения

Административных ограничений на валютном рынке пока не будет

Национальный банк Украины (НБУ) 26 ноября срочно собирает глав крупнейших банков в стране в связи с возможным введением военного положения по рекомендации СНБО. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Правление Национального банка Украины во главе с председателем Яковом Смолием проводит внеочередную встречу с руководителями крупнейших 40 банков страны. Встреча посвящена в частности подготовке банковского сектора к работе в условиях режима военного положения в случае его возможного введения", – отметили в Нацбанке.

При этом в НБУ заверили – оснований для введения административных мер на денежно-кредитном и валютном рынках сейчас нет.

"Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, чего достаточно для надлежащего и бесперебойного функционирования", – подчеркнул глава НБУ Яков Смолий, открывая встречу с банкирами.

Ранее в НБУ уже отмечали, что военное положение (ВП) не повлияет на работу банков. При этом риск военного положения уже ударил по украинским акциям и евробондам, хотя Международный валютный фонд заверил, что введение ВП не является причиной для прекращения сотрудничества с Украиной.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента 26 ноября на 16:00. По словам депутатов, Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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