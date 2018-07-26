НБУ упростил жизнь банкам, облегчив операции с валютой

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок обмена информацией о валютных операциях клиентов, а также позволил банкам напрямую покупать отличные от доллара США инвалюты на межбанковском рынке. Об этих изменениях, вступающих в силу 27 июля, сообщила пресс-служба НБУ.

Так, был Нацбанк урегулировал вопрос обмена информацией о валютных операциях клиента между уполномоченными банками и ликвидаторами банков (или юридическими лицами, которые образовались в результате ликвидации банка по решению собственников), необходимые в случае перехода клиента к новому обслуживающему банку, если у клиента есть незавершенные операции.

"Обмен информацией о незавершенных расчетах клиента будет осуществляться на бумажном носителе исключительно по фельдсвязи, спецсвязи, почтовой связи (заказным или ценным письмом). На сегодня этот обмен осуществляется только средствами электронной почты Национального банка Украины", – уточнили в НБУ.

В то же время, в Нацбанке подчеркнули, что на банки будет возложена обязанность "надлежащим образом осуществить проверку достоверности полученной информации".

Кроме того, банки смогут покупать иностранную валюту за средства клиентов для обмена на другую иностранную валюту для выполнения обязательств по внешнеэкономическим договорам. Причем такие операции банки смогут проводить и на межбанковском валютном рынке, и на международном валютном рынке.

Отметим, ранее операция по обмену на другую иностранную валюту осуществлялась исключительно на международном валютном рынке.

Проще говоря, за купленные доллары банки смогут покупать, например, евро сразу на межбанке, чтобы в евро рассчитаться по контрактам, а не идти за евровалютой для рассчета на международные рынки.

Кроме того, регулятор уточнил формулировку нормы, регламентирующей осуществление уполномоченными банками купли-продажи иностранной валюты за гривни на условиях "форвард".

"Уточнением четко определяется, что банки могут осуществлять следующие операции с клиентами-резидентами, являющимися субъектами внешнеэкономической деятельности, и / или с другими уполномоченными банками", – объяснили в НБУ.

В нацбанке считают, что такие изменения дадут возможность клиентам, которые ранее обслуживались в банках, которые сейчас ликвидируются или у которых процедура ликвидации уже завершена, покупать или перечислять иностранную валюту, а новым обслуживающим банкам – осуществлять действенный контроль за валютными операциями клиента.

Также эти изменения будут способствовать повышению эффективности проведения операций по торговле иностранной валютой, отметил регулятор.

Напомним, Верховная Рада 21 июня во втором чтении с третьей попытки поддержала Закон "О валюте и валютных операциях", подготовленный Национальным банком Украины. В первый раз документ поддержали всего 204 народных депутата из 226 минимально необходимых. На третий раз "за" проголосовали 228 нардепов. Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил принятый закон.

Как отмечали ранее в Нацбанке, принятие закона "О валюте" будет способствовать притоку прямых иностранных инвестиций в Украину. Документ, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, приведет законодательство к европейским нормам.

Как сообщалось, законопроект полностью отменяет нормы об обязательной продаже валютной выручки и сроки продажи валюты экспортерами – такой инструмент может вводиться Нацбанком в действие только на время и как специальная мера противодействия кризисной ситуации.

Новый закон введет т.н. "безвиз для капитала" – свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено законом". Вместе с тем, в Нацбанке признали, что такой подход увеличивает риски для ценовой и финансовой стабильности Украины.