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НБУ упростил правила для инкассаторов

18 июля, 13:13

Соответствующее постановление регулятора уже вступило в силу

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ), который ранее ввел новые лицензии для обменников, уточнил порядок выдачи юридическим лицам лицензий на предоставление услуг по инкассации. Также Нацбанк упростил требования, необходимые для начала деятельности по обработке и хранению наличных.

Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующее постановление вступило в силу сегодня, 18 июля.

В частности, по информации НБУ, предусмотрено:

  • уменьшение сроков аренды помещений (с пяти до трех лет) и кассовых узлов (с пяти до двух лет) для обработки и хранения наличности;
  • уменьшение с пяти до двух лет сроков аренды кассовой техники для обработки и хранения наличности.

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Кроме того, Национальный банк:

  • уточнил перечень документов, представляемых юридическим лицом для подтверждения полномочий руководителей;
  • установил перечень нарушений, при которых НБУ отменяет согласование юридическому лицу на осуществление операций по обработке и хранению наличности;
  • определил порядок отмены и восстановления согласования юридическому лицу на осуществление операций по обработке и хранению наличных.

"Все эти изменения регулятор внес, учитывая обращение бизнес-сообщества, рыночную ситуацию и практику, а также с целью конкурентного развития рынка инкассации, обработки и хранения наличности", - отметили в пресс-службе Нацбанка.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк проверил небанковские обменники и нашел "нелегалов". В частности, был обнаружен 21 "черный" пункт обмена валюты. Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:


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Тег НБУ, инкассаторы, требования, Национальный банк, лицензии, лицензирование, инкассация, регулятор

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