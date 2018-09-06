НБУ ужесточил борьбу с инфляцией и объявил новую учетную ставку
Смолий предупредил, что монетарная политика Нацбанка может стать еще жестче
Национальный банк Украины (НБУ) увеличил учетную ставку с 17,5% до 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. Об этом 6 сентября заявил глава Нацбанка Яков Смолий.
"Несмотря на снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции. Проведения более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", – заявил Смолий.
В прошлый раз НБУ повышал учетную ставку 12 июля.
"С момента нашего июльского решения по монетарной политике наблюдается усиление рисков, которые могут препятствовать снижению инфляции до целевого уровня", – пояснил Смолий на брифинге.
Такими рисками являются:
- Усиление давления на валюты развивающихся стран. Это может осложнить доступ украинских заемщиков к международным финансовым рынкам и повлиять на конкурентособность продукции украинского экспорта.
- Из-за масштабных торговых войн ухудшается ситуация на мировых рынках. Например, торговая война между Китаем и США, а также взаимные санкции Турции и США, которые привели к падению цен на сталь. Нефть при этом подорожала.
- Увеличение волатильности курса гривни.
- Приближение выборов.
- Резкий рост внутреннего спроса из-за быстрого повышения зарплат.
"Мы считаем необходимым усилить жесткость монетарных условий с помощью повышения учетной ставки. Такого повышения, по нашему мнению достаточно для снижения инфляции до целевого диапазона", – отметил Смолий.
Впрочем, он также допустил, что учетная ставка может быть поднята еще выше, если ситуация в Украине станет более неблагоприятной.
Напомним, ранее банкиры прогнозировали, что НБУ ужесточит свою политику и повысит учетную ставку минимум до 18%.
Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.
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