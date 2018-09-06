НБУ ужесточил борьбу с инфляцией и объявил новую учетную ставку

Смолий предупредил, что монетарная политика Нацбанка может стать еще жестче

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил учетную ставку с 17,5% до 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. Об этом 6 сентября заявил глава Нацбанка Яков Смолий.

"Несмотря на снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции. Проведения более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков и вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году", – заявил Смолий.

В прошлый раз НБУ повышал учетную ставку 12 июля.

"С момента нашего июльского решения по монетарной политике наблюдается усиление рисков, которые могут препятствовать снижению инфляции до целевого уровня", – пояснил Смолий на брифинге.

Такими рисками являются:

Усиление давления на валюты развивающихся стран. Это может осложнить доступ украинских заемщиков к международным финансовым рынкам и повлиять на конкурентособность продукции украинского экспорта.

Из-за масштабных торговых войн ухудшается ситуация на мировых рынках. Например, торговая война между Китаем и США , а также взаимные санкции Турции и США, которые привели к падению цен на сталь. Нефть при этом подорожала.

, а также взаимные санкции Турции и США, которые привели к падению цен на сталь. Нефть при этом подорожала. Увеличение волатильности курса гривни.

Приближение выборов.

Резкий рост внутреннего спроса из-за быстрого повышения зарплат.

"Мы считаем необходимым усилить жесткость монетарных условий с помощью повышения учетной ставки. Такого повышения, по нашему мнению достаточно для снижения инфляции до целевого диапазона", – отметил Смолий.

Впрочем, он также допустил, что учетная ставка может быть поднята еще выше, если ситуация в Украине станет более неблагоприятной.

Напомним, ранее банкиры прогнозировали, что НБУ ужесточит свою политику и повысит учетную ставку минимум до 18%.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования.