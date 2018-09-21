НБУ вновь отказал белорусскому банку в покупке украинской "дочки" Сбербанка

Паритетбанк уже во второй раз подавал документы на согласование приобретения дочки Сбербанка РФ в Украине

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины (НБУ) принял решение отказать в приобретении через АО "Паритетбанк" (Беларусь) существенного участия в ПАО "Сбербанк" (Киев) в размере 100% его уставного капитала. Об этом сообщили в пресс-службе украинского регулятора.

В НБУ объяснили свое решение тем, что не были поданы достаточные документы и информация для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Это уже вторая попытка Паритетбанка согласовать покупку украинской "дочки" "Сбербанка" с НБУ. В марте Нацбанка отказал белорусскому банку в согласовании сделки "в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины".

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял, что очень надеется на положительный ответ от НБУ по итогам второй попытки.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него – украинскую "дочку" Сбербанка РФ.

Кроме того, у Сбербанка была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева – Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском Сбербанке.

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Сам российский Сбербанк 27 марта 2017 года объявил о продаже 100% акций главной украинской "дочки" – Сбербанка России – консорциуму инвесторов, куда должен был войти латвийский Norvik Banka. Но позже замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Norvik Banka исключен из сделки.

НБУ ожидал, что после введения санкций "дочки" российских банков купят новые инвесторы либо они постепенно свернут деятельность в Украине. В декабре 2017 года Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) завершила сделку по продаже акций украинского VS Bank группе "ТАС". Остальные структуры остаются в собственности российских государственных банков.

При этом 19 ноября 2017 НБУ признал недействительной банковскую группу российского Сбербанка в Украине. Причиной закрытия группы "Сбербанк" стало закрытие сделки по продаже "дочки" Сбербанка VS Банка.