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НБУ возобновил продажи валюты на межбанке впервые почти за два месяца

3 июня, 12:40

На прошлой неделе Нацбанк не только покупал валюту, но и продавал

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (27-31 мая) возобновил продажи валюты на межбанковском валютном рынке впервые с 8 апреля – за неделю регулятор продал 43 млн долларов. Данные обнародованы на сайте Нацбанка.

При этом НБУ купил 11,5 млн долларов, тогда как неделей ранее – 70 млн долларов. Регулятор активно покупает валюту в течение всего периода с начала года, и общая сумма приблизилась к 1,32 млрд долларов.

Напомним, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту также в такие периоды: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,5 млн долларов) и с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов). Общая сумма продажи валюты с учетом прошлой недели составила 231,43 млн долларов.

Таким образом, с начала 2019 года регулятор купил на межбанке почти на 1,09 млрд долларов больше, чем продал.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планировал покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов. В конце апреля регулятор увеличил до 20 млн долларов план по покупке валюты ежедневно во втором и третьем кварталах этого года.

По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, но к маю сократились до 20,53 млрд долларов.

Ранее аналитики прогнозировали, как может меняться курс валют в течение всего года и сколько будет стоить доллар к концу 2019-го:

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Тег НБУ, валюта, межбанк

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